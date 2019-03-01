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Date d'impression : 28/02/2019

Infos transport en commun : Pic pollution niveau 2 sur le bassin Lyonnais / Nord Isère

Perturbation

Transisère - Jusqu'au 01/03/2019.

L'activation du niveau 2 de l'alerte pollution dans le bassin lyonnais et Nord Isère, à compter du jeudi 28 février, est reconduit pour le vendredi 1er mars début de service, un ticket validé sera valable toute la journée pour les titres comportant les zones D,E et RH.

 

Ensemble luttons contre la pollution.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car 1000 LES AVENIERES-LA TOUR DU PIN Transisère

    vers CORBELIN / TOUR DU PIN (LA)
    vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN (LES) / BATIE MONTGASCON (LA)

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  • Car 1010 MORESTEL-LA TOUR DU PIN Transisère

    vers DOLOMIEU / TOUR DU PIN (LA)
    vers AVENIERES VEYRINS THUELLIN (LES) / DOLOMIEU / MORESTEL / SAINT SORLIN DE MORESTEL

  • Car 1020 MORESTEL-VIGNIEU-BOURGOIN JALLIEU Transisère

    vers BOURGOIN JALLIEU / VASSELIN
    vers MORESTEL / VASSELIN / VEZERONCE CURTIN

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  • Car 1040 PONT DE CHERUY-L'ISLE D'ABEAU Transisère

    vers BOURGOIN JALLIEU / ISLE D'ABEAU (L')
    vers PONT DE CHERUY

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  • Car 1050 PONT DE CHERUY-BOURGOIN JALLIEU Transisère

    vers BOURGOIN JALLIEU / ISLE D'ABEAU (L') / NIVOLAS VERMELLE
    vers BOURGOIN JALLIEU / PONT DE CHERUY / SAINT MARCEL BEL ACCUEIL

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  • Car 1060 PONT DE CHERUY-VILLEFONTAINE Transisère

    vers VERPILLIERE (LA) / VILLEFONTAINE
    vers PONT DE CHERUY

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  • Car 1130 LE GRAND LEMPS-MONTREVEL-BOURGOIN Transisère

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers GRAND LEMPS (LE)

  • Car 1140 LA COTE ST ANDRE-BOURGOIN JALLIEU Transisère

    vers BOURGOIN JALLIEU / CHAMPIER / NIVOLAS VERMELLE
    vers COTE SAINT ANDRE (LA)

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  • Car 1150 MONTALIEU VERCIEU-MORESTEL Transisère

    vers MONTALIEU VERCIEU / MORESTEL
    vers MONTALIEU VERCIEU / PORCIEU AMBLAGNIEU

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  • Car 1230 MONTALIEU VERCIEU-BOURGOIN JALLIEU Transisère

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers BOUVESSE QUIRIEU / CHARETTE / SAINT BAUDILLE DE LA TOUR / SALAGNON / SERMERIEU

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  • Car 1350 SATOLAS ET BONCE-LYON Transisère

    vers LYON
    vers SATOLAS ET BONCE

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  • Car 1380 LES ABRETS-VOIRON Transisère

    vers VOIRON
    vers ABRETS (LES)

  • Car 1410 PONT DE BEAUVOISIN-SAINT LAURENT DE MURE Transisère

    vers BOURGOIN JALLIEU / SAINT LAURENT DE MURE / TOUR DU PIN (LA) / VILLEFONTAINE
    vers BOURGOIN JALLIEU / PONT DE BEAUVOISIN

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  • Car 1450 DOLOMIEU-MONTCARRA-BOURGOIN JALLIEU Transisère

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers DOLOMIEU / MONTCARRA / SAINT SAVIN

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  • Car 1920 EXPRESS BOURGOIN-L'ISLE D'ABEAU-LYON Transisère

    vers LYON
    vers BOURGOIN JALLIEU

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  • Car 1930 EXPRESS L'ISLE D'ABEAU-LYON Transisère

    vers LYON
    vers ISLE D'ABEAU (L')

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  • Car 1940 EXPRESS VILLEFONTAINE-LYON Transisère

    vers LYON
    vers VILLEFONTAINE

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  • Car 1980 SAINT ROMAIN DE JALIONAS - MEYZIEU Transisère

    vers MEYZIEU
    vers SAINT ROMAIN DE JALIONAS

  • Car 1981 BOUVESSE QUIRIEU-PONT DE CHERUY Transisère

    vers PONT DE CHERUY
    vers BALME LES GROTTES (LA) / BOUVESSE QUIRIEU

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  • Car 1982 AOSTE-MORESTEL-CREMIEU Transisère

    vers CREMIEU / MORESTEL / VILLEMOIRIEU
    vers AOSTE / AVENIERES VEYRINS THUELLIN (LES) / CREMIEU / DIZIMIEU / MORESTEL

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  • Car 2070 HEYRIEUX-ROCHE-BOURGOIN JALLIEU Transisère

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers SAINT ALBAN DE ROCHE / VALENCIN

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  • Car 2080 VALENCIN-ARTAS-BOURGOIN JALLIEU Transisère

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers ARTAS / CRACHIER / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JUST CHALEYSSIN / VALENCIN

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  • Car 2090 ST JEAN DE BOURNAY-BOURGOIN JALLIEU Transisère

    vers BOURGOIN JALLIEU / MEYRIEU LES ETANGS / SAINT AGNIN SUR BION
    vers MEYRIEU LES ETANGS / SAINT AGNIN SUR BION / SAINT JEAN DE BOURNAY

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  • Car 2180 BEAUREPAIRE-VIENNE Transisère

    vers EYZIN PINET / MONTSEVEROUX / SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers BEAUREPAIRE / EYZIN PINET / REVEL TOURDAN

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  • Car 2610 BEAUREPAIRE-PEAGE DE ROUSSILLON Transisère

    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL / SALAISE SUR SANNE
    vers AGNIN / BEAUREPAIRE / PACT / ROUSSILLON / SALAISE SUR SANNE / SONNAY

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  • Car 2700 BEAUREPAIRE-LA COTE ST ANDRE Transisère

    vers COTE SAINT ANDRE (LA)
    vers BEAUREPAIRE / COTE SAINT ANDRE (LA) / LENTIOL / MONTSEVEROUX / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX / VIRIVILLE

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  • Car 2900 VIENNE-LA COTE ST ANDRE Transisère

    vers COTE SAINT ANDRE (LA) / ROYAS / SAINT JEAN DE BOURNAY
    vers ESTRABLIN / SAINT JEAN DE BOURNAY / SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE

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  • Car 2960 ST JEAN DE BOURNAY-LYON Transisère

    vers CHARANTONNAY / HEYRIEUX / LYON / VENISSIEUX
    vers DIEMOZ / HEYRIEUX / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY

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  • Car 2990 BOURGOIN JALLIEU-L'ISLE D'ABEAU-VIENNE Transisère

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers VIENNE

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  • Car 3000 BOURG D'OISANS-VIZILLE-GRENOBLE Transisère

    vers GRENOBLE / VIZILLE
    vers BOURG D'OISANS

  • Car 3010 BOURG D'OISANS-ALLEMONT-VAUJANY (TAD) Transisère

    vers ALLEMONT / VAUJANY
    vers BOURG D'OISANS

  • Car 3020 L'ALPE D'HUEZ-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Transisère

    vers HUEZ EN OISANS
    vers ALLEMONT / BOURG D'OISANS / GRENOBLE

  • Car 3030 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Transisère

    vers BOURG D'OISANS / GRENOBLE / LES DEUX ALPES / VIZILLE
    vers LES DEUX ALPES

  • Car 3070 AURIS EN OISANS-BOURG D'OISANS Transisère

    vers AURIS EN OISANS
    vers BOURG D'OISANS

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  • Car 4100 CORPS-LA MURE-GRENOBLE Transisère

    vers GRENOBLE / MURE (LA) / VIZILLE
    vers CORPS / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA) / SALLE EN BEAUMONT (LA)

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  • Car 4101 GRENOBLE-GAP Transisère

    vers GRENOBLE
    vers GAP

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  • Car 4110 LA MURE-LA MOTTE D'AVEILLANS-GRENOBLE Transisère

    vers MOTTE D'AVEILLANS (LA) / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)
    vers CHAMP SUR DRAC / GRENOBLE / MOTTE D'AVEILLANS (LA) / MURE (LA) / SAINT GEORGES DE COMMIERS / SUSVILLE

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  • Car 4120 CHANTELOUVE-LA MURE Transisère

    vers MURE (LA)
    vers CHANTELOUVE / PERIER (LE)

  • Car 4310 L'ALPE DU GRAND SERRE-LA MURE Transisère

    vers MURE (LA)
    vers MORTE (LA)

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  • Car 4500 MENS-MONESTIER DE CLERMONT-GRENOBLE Transisère

    vers GRENOBLE
    vers MENS / MONESTIER DE CLERMONT / VIF

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  • Car 4600 MENS-LA MURE Transisère

    vers MURE (LA)
    vers CLELLES / MENS

  • Car 5000 PONT EN ROYANS-GRENOBLE Transisère

    vers GRENOBLE
    vers COGNIN LES GORGES / PONT EN ROYANS

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  • Car 5020 PONT EN ROYANS-ST ROMANS-ST MARCELLIN Transisère

    vers PONT EN ROYANS / SAINT JEAN EN ROYANS / SAINT ROMANS

  • Car 5100 VILLARD DE LANS-ENGINS-GRENOBLE Transisère

    vers GRENOBLE
    vers VILLARD DE LANS

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  • Car 5110 LANS EN VERCORS-ST NIZIER-GRENOBLE Transisère

    vers GRENOBLE
    vers LANS EN VERCORS / VILLARD DE LANS

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  • Car 5120 VILLARD DE LANS-MEAUDRE-AUTRANS-LANS Transisère

    vers LANS EN VERCORS
    vers VILLARD DE LANS

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  • Car 5130 CORRENCON-VILLARD DE LANS (TAD) Transisère

    vers VILLARD DE LANS
    vers CORRENCON EN VERCORS

  • Car 5200 ST MARCELLIN-MOIRANS-GRENOBLE Transisère

    vers CHANTESSE / GRENOBLE / VINAY / VOUREY
    vers SAINT MARCELLIN

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  • Car 5250 ROYBON-ST MARCELLIN Transisère

    vers SAINT MARCELLIN
    vers ROYBON / SAINT ANTOINE

  • Car 6010 CHAMROUSSE-GRENOBLE Transisère

    vers GIERES / GRENOBLE
    vers CHAMROUSSE

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  • Car 6020 CROLLES-MEYLAN-GRENOBLE Transisère

    vers GRENOBLE
    vers BERNIN / CROLLES / LUMBIN / SAINT ISMIER

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  • Car 6021 ST NAZAIRE-LA TRONCHE GRAND SABLON Transisère

    vers TRONCHE (LA)
    vers MONTBONNOT SAINT MARTIN / SAINT NAZAIRE LES EYMES

  • Car 6051 LE PINET-URIAGE-GIERES GARE Transisère

    vers GIERES / SAINT MARTIN D'HERES
    vers SAINT MARTIN D'URIAGE

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  • Car 6052 BELMONT-URIAGE-GIERES GARE-CAMPUS Transisère

    vers VAULNAVEYS LE HAUT
    vers SAINT MARTIN D'HERES / VAULNAVEYS LE HAUT

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  • Car 6060 CHAMBERY-CHAPAREILLAN-GRENOBLE Transisère

    vers GRENOBLE
    vers CHAMBERY / LA RAVOIRE / PONTCHARRA / TERRASSE (LA)

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  • Car 6070 GIERES-CAMPUS-MONTBONNOT-BERNIN Transisère

    vers BERNIN / MONTBONNOT SAINT MARTIN
    vers GIERES

  • Car 6200 ALLEVARD-GRENOBLE Transisère

    vers GRENOBLE
    vers ALLEVARD

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  • Car 6550 ST BERNARD DU TOUVET-LA TRONCHE Transisère

    vers TRONCHE (LA)
    vers SAINT BERNARD DU TOUVET

  • Car 7000 ST PIERRE DE CHARTREUSE-GRENOBLE Transisère

    vers ENTRE DEUX GUIERS / GRENOBLE / LA SURE EN CHARTREUSE
    vers SAINT LAURENT DU PONT / SAINT PIERRE DE CHARTREUSE

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  • Car 7010 VOIRON-CHAMBERY Transisère

    vers CHAMBERY / LES ECHELLES / SAINT CHRISTOPHE SUR GUIERS / SAINT LAURENT DU PONT
    vers ENTRE DEUX GUIERS / LES ECHELLES / VOIRON

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  • Car 7110 PONT DE BEAUVOISIN-VOIRON Transisère

    vers PONT DE BEAUVOISIN
    vers VOIRON

  • Car 7300 BEAUREPAIRE-MOIRANS-GRENOBLE Transisère

    vers GRENOBLE / MOIRANS / VOREPPE
    vers BEAUREPAIRE / IZEAUX / SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX

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  • Car 7320 EXPRESS BEAUREPAIRE-GRENOBLE Transisère

    vers GRENOBLE
    vers BEAUREPAIRE / RIVES / SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS

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  • Car 7330 LA COTE ST ANDRE-GRENOBLE Transisère

    vers GRENOBLE
    vers COTE SAINT ANDRE (LA)

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  • Car 7350 LA COTE ST ANDRE-RIVES-VOIRON Transisère

    vers BREZINS / CHARNECLES / COTE SAINT ANDRE (LA) / IZEAUX / SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS / SILLANS / VOIRON
    vers COTE SAINT ANDRE (LA) / IZEAUX / SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS

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  • Car 7360 LA COTE ST ANDRE-APPRIEU-VOIRON Transisère

    vers COTE SAINT ANDRE (LA) / GRAND LEMPS (LE) / VOIRON
    vers APPRIEU / COTE SAINT ANDRE (LA)

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  • Car 7500 ST PIERRE D'ENTREMONT-ST LAURENT DU PONT Transisère

    vers ENTRE DEUX GUIERS / SAINT PIERRE D'ENTREMONT
    vers SAINT PIERRE D'ENTREMONT

  • Car EXP1 EXPRESS VOIRON-GRENOBLE-CROLLES (EXP-1) Transisère

    vers CROLLES / LUMBIN / TRONCHE (LA)
    vers GRENOBLE / VOIRON

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  • Car EXP2 EXPRESS CHAMP PRES FROGES-VOREPPE (EXP-2) Transisère

    vers CHAMP PRES FROGES (LE) / TENCIN
    vers GRENOBLE / VOREPPE

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  • Car EXP3 EXPRESS VIZILLE-GRENOBLE (EXP-3) Transisère

    vers GRENOBLE
    vers VIZILLE

  • Car EXP4 EXPRESS CREMIEU-MEYZIEU Transisère

    vers MEYZIEU
    vers CREMIEU / VILLEMOIRIEU