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Date d'impression : 08/09/2017

Infos transport en commun : Mouvement national mardi 12 septembre

Perturbation

Transisère - Du 12/09/2017 au 12/09/2017

Mardi 12 septembre
MOUVEMENT NATIONAL

 

En raison d'un mouvement national prévu pour le mardi 12 septembre 2017, des manifestations sont attendues sur Grenoble. Des retards et annulations de services sont à prévoir sur nos lignes.

 

Merci de votre compréhension

L'équipe Itinisère

 

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car COR01 ST VINCENT DE MERCUZE-CROLLES-CORENC Transisère

    vers CORENC
    vers CROLLES / DOMENE / LUMBIN / SAINT ISMIER / SAINT NAZAIRE LES EYMES / SAINT VINCENT DE MERCUZE

  • Car COR02 GONCELIN-BRIGNOUD-CORENC Transisère

    vers CORENC
    vers GONCELIN / MONTBONNOT SAINT MARTIN

  • Car CPL01 GRENOBLE-AUTRANS-LA CHAPELLE EN VERCORS Transisère

    vers LA CHAPELLE EN VERCORS
    vers GRENOBLE

  • Car EXP1 EXPRESS VOIRON-GRENOBLE-CROLLES (EXP-1) Transisère

    vers CROLLES / LUMBIN / TRONCHE (LA)
    vers GRENOBLE / VOIRON

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  • Car EXP2 EXPRESS CHAMP PRES FROGES-VOREPPE (EXP-2) Transisère

    vers CHAMP PRES FROGES (LE) / TENCIN
    vers GRENOBLE / VOREPPE

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  • Car EXP3 EXPRESS VIZILLE-GRENOBLE (EXP-3) Transisère

    vers GRENOBLE
    vers VIZILLE

  • Car GRE04 VIENNE-GRENOBLE Transisère

    vers GRENOBLE
    vers VIENNE

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  • Car MEN04 GRENOBLE-MENS (INTERNES) Transisère

    vers MENS
    vers GRENOBLE

  • Car MEY01 BIVIERS-MONTBONNOT-MEYLAN Transisère

    vers MEYLAN
    vers MONTBONNOT SAINT MARTIN / SAINT ISMIER

  • Car VOR01 GRENOBLE-SAINT EGREVE-VOREPPE Transisère

    vers VOIRON / VOREPPE
    vers FONTAINE / FONTANIL CORNILLON (LE) / GRENOBLE / SAINT EGREVE

  • Car 3000 BOURG D'OISANS-VIZILLE-GRENOBLE Transisère

    vers GRENOBLE / VIZILLE
    vers BOURG D'OISANS

  • Car 4100 CORPS-LA MURE-GRENOBLE Transisère

    vers GRENOBLE / MURE (LA) / VIZILLE
    vers CORPS / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA) / SALLE EN BEAUMONT (LA)

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  • Car 4101 GRENOBLE-GAP Transisère

    vers GRENOBLE
    vers GAP

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  • Car 4110 LA MURE-LA MOTTE D'AVEILLANS-GRENOBLE Transisère

    vers MOTTE D'AVEILLANS (LA) / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)
    vers CHAMP SUR DRAC / GRENOBLE / MOTTE D'AVEILLANS (LA) / MURE (LA) / SAINT GEORGES DE COMMIERS / SUSVILLE

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  • Car 4500 MENS-MONESTIER DE CLERMONT-GRENOBLE Transisère

    vers GRENOBLE
    vers MENS / MONESTIER DE CLERMONT / SINARD / VIF

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  • Car 5000 PONT EN ROYANS-GRENOBLE Transisère

    vers GRENOBLE
    vers COGNIN LES GORGES / PONT EN ROYANS

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  • Car 5100 VILLARD DE LANS-ENGINS-GRENOBLE Transisère

    vers GRENOBLE
    vers VILLARD DE LANS

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  • Car 5110 LANS EN VERCORS-ST NIZIER-GRENOBLE Transisère

    vers GRENOBLE
    vers LANS EN VERCORS / VILLARD DE LANS

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  • Car 5200 ST MARCELLIN-MOIRANS-GRENOBLE Transisère

    vers CHANTESSE / GRENOBLE / VINAY / VOUREY
    vers SAINT MARCELLIN

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  • Car 6010 CHAMROUSSE-GRENOBLE Transisère

    vers GIERES / GRENOBLE
    vers CHAMROUSSE

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  • Car 6020 CROLLES-MEYLAN-GRENOBLE Transisère

    vers GRENOBLE / MEYLAN
    vers BERNIN / CROLLES / LUMBIN / SAINT ISMIER

  • Car 6021 ST NAZAIRE-LA TRONCHE GRAND SABLON Transisère

    vers TRONCHE (LA)
    vers MONTBONNOT SAINT MARTIN / SAINT NAZAIRE LES EYMES

  • Car 6051 LE PINET-URIAGE-GIERES GARE Transisère

    vers GIERES / SAINT MARTIN D'HERES
    vers SAINT MARTIN D'URIAGE

  • Car 6052 BELMONT-URIAGE-GIERES GARE-CAMPUS Transisère

    vers VAULNAVEYS LE HAUT
    vers SAINT MARTIN D'HERES / VAULNAVEYS LE HAUT

  • Car 6060 CHAMBERY-CHAPAREILLAN-GRENOBLE Transisère

    vers GRENOBLE
    vers CHAMBERY / LA RAVOIRE / PONTCHARRA / TERRASSE (LA)

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  • Car 6070 GIERES-CAMPUS-MONTBONNOT-BERNIN Transisère

    vers BERNIN / MONTBONNOT SAINT MARTIN
    vers GIERES

  • Car 6200 ALLEVARD-GRENOBLE Transisère

    vers GRENOBLE
    vers ALLEVARD

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  • Car 6550 ST BERNARD DU TOUVET-LA TRONCHE Transisère

    vers TRONCHE (LA)
    vers SAINT BERNARD DU TOUVET

  • Car 7000 ST PIERRE DE CHARTREUSE-GRENOBLE Transisère

    vers ENTRE DEUX GUIERS / GRENOBLE / LA SURE EN CHARTREUSE
    vers SAINT LAURENT DU PONT / SAINT PIERRE DE CHARTREUSE

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  • Car 7300 BEAUREPAIRE-MOIRANS-GRENOBLE Transisère

    vers GRENOBLE / MOIRANS / VOREPPE
    vers BEAUREPAIRE / IZEAUX / SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX

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  • Car 7320 EXPRESS BEAUREPAIRE-GRENOBLE Transisère

    vers GRENOBLE
    vers BEAUREPAIRE / RIVES

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  • Car 7330 LA COTE ST ANDRE-GRENOBLE Transisère

    vers GRENOBLE
    vers COTE SAINT ANDRE (LA)

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