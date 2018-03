Perturbation

TAG - Du 22/03/2018 au 22/03/2018

La ligne est déviée, dans les deux sens, entre les arrêts Driant et Mutualité. Des arrêts provisoires sont desservis dans la déviation en direction de Prémol, l'arrêt Chavant est situé rue Bistési, et l'arrêt Driant, avenue Albert 1er de Belgique. Les arrêts Docteur Martin et Verdun-Préfecture ne sont pas desservis.