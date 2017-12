Transaltitude - Du 30/12/2017 au 30/12/2017

Ce dimanche 31 décembre, suite à un incident d'exploitation sur la ligne TACH, les départs de Grenoble à 8h15 et à 13h15 en direction de Chamrousse et les départs de Chamrousse à 11h00 et à 17h15 en direction de Grenoble ne seront pas aux couleurs du réseau Transisère.

Merci de votre compréhension

L’équipe Itinisère