Infos transport en commun : L.ROU01,ROU02,ROU03,ROU04,ROU05,2610,VIE01,VIE08 : pertubations le 27 et 28/02
Perturbation
Mardi 27 et mercredi 28 février
En raison du Carnaval au Péage de Roussillon, des retards sont à prévoir.
Merci de votre compréhension
L’équipe Itinisère
Ligne(s) concernée(s)
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ROU01 LA CHAPELLE-ROUSSILLON-SALAISE SUR SANNE Transisèrevers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SALAISE SUR SANNE
vers ASSIEU / CHAPELLE DE SURIEU (LA) / SAINT ROMAIN DE SURIEU / VILLE SOUS ANJOU
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ROU02 SABLONS-SALAISE-ROUSSILLON Transisèrevers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SALAISE SUR SANNE
vers CHANAS / SABLONS
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ROU03 SONNAY-AGNIN-SALAISE-ROUSSILLON Transisèrevers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SALAISE SUR SANNE
vers BOUGE CHAMBALUD / CHANAS / SALAISE SUR SANNE / SONNAY
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ROU04 REVENTIN-ST CLAIR-ST MAURICE-ROUSSILLON Transisèrevers ROUSSILLON / SAINT MAURICE L'EXIL
vers CONDRIEU / REVENTIN VAUGRIS / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / SAINT ALBAN DU RHONE / SAINT CLAIR DU RHONE / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM
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ROU05 MONSTEROUX-ASSIEU-ST MAURICE-ROUSSILLON Transisèrevers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL
vers ASSIEU / AUBERIVES SUR VAREZE / CHEYSSIEU / CLONAS SUR VAREZE / MONSTEROUX MILIEU / ROUSSILLON / VILLE SOUS ANJOU
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VIE01 ROUSSILLON-REVENTIN VAUGRIS-VIENNE Transisèrevers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
vers CHANAS / PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / SAINT MAURICE L'EXIL
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VIE08 ROUSSILLON-ST CLAIR-CONDRIEU-VIENNE Transisèrevers CONDRIEU / SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL / VIENNE
vers CLONAS SUR VAREZE / PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / SAINT CLAIR DU RHONE / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM / VILLE SOUS ANJOU
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2610 BEAUREPAIRE-PEAGE DE ROUSSILLON Transisèrevers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL / SALAISE SUR SANNE
vers AGNIN / BEAUREPAIRE / PACT / ROUSSILLON / SALAISE SUR SANNE / SONNAY