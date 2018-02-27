<em>itin</em><b>isère</b>
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Date d'impression : 12/02/2018

Infos transport en commun : L.ROU01,ROU02,ROU03,ROU04,ROU05,2610,VIE01,VIE08 : pertubations le 27 et 28/02

Perturbation

Transisère - Du 27/02/2018 au 28/02/2018

Mardi 27 et mercredi 28 février

 

En raison du Carnaval au Péage de Roussillon, des retards sont à prévoir.

 

Merci de votre compréhension

L’équipe Itinisère

Ligne(s) concernée(s)

  • Car ROU01 LA CHAPELLE-ROUSSILLON-SALAISE SUR SANNE Transisère

    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SALAISE SUR SANNE
    vers ASSIEU / CHAPELLE DE SURIEU (LA) / SAINT ROMAIN DE SURIEU / VILLE SOUS ANJOU

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  • Car ROU02 SABLONS-SALAISE-ROUSSILLON Transisère

    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SALAISE SUR SANNE
    vers CHANAS / SABLONS

  • Car ROU03 SONNAY-AGNIN-SALAISE-ROUSSILLON Transisère

    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SALAISE SUR SANNE
    vers BOUGE CHAMBALUD / CHANAS / SALAISE SUR SANNE / SONNAY

  • Car ROU04 REVENTIN-ST CLAIR-ST MAURICE-ROUSSILLON Transisère

    vers ROUSSILLON / SAINT MAURICE L'EXIL
    vers CONDRIEU / REVENTIN VAUGRIS / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / SAINT ALBAN DU RHONE / SAINT CLAIR DU RHONE / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM

  • Car ROU05 MONSTEROUX-ASSIEU-ST MAURICE-ROUSSILLON Transisère

    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL
    vers ASSIEU / AUBERIVES SUR VAREZE / CHEYSSIEU / CLONAS SUR VAREZE / MONSTEROUX MILIEU / ROUSSILLON / VILLE SOUS ANJOU

  • Car VIE01 ROUSSILLON-REVENTIN VAUGRIS-VIENNE Transisère

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers CHANAS / PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / SAINT MAURICE L'EXIL

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  • Car VIE08 ROUSSILLON-ST CLAIR-CONDRIEU-VIENNE Transisère

    vers CONDRIEU / SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL / VIENNE
    vers CLONAS SUR VAREZE / PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / SAINT CLAIR DU RHONE / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM / VILLE SOUS ANJOU

  • Car 2610 BEAUREPAIRE-PEAGE DE ROUSSILLON Transisère

    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL / SALAISE SUR SANNE
    vers AGNIN / BEAUREPAIRE / PACT / ROUSSILLON / SALAISE SUR SANNE / SONNAY

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