Transisère - Jusqu'au 26/01/2018.

Suite à la réouverture des D33C et D60 sur la commune de Le Bouchage, les arrêts "Place" et "Le Mollard" sont à nouveau desservis par les lignes MRL05, MRL06 et MRL12 ce vendredi 26 janvier 2018.

Merci de votre compréhension

L’équipe Itinisère