Transisère - Jusqu'au 27/11/2018.

Lundi après-midi 26 et mardi matin 27 novembre 2018

Arrêts non desservis à Poliénas et l’Albenc

En raison d’une coupure de route sur la commune de Poliénas (D48), les arrêts « Thivollière » à Poliénas, « Roche de Verdun », « Le Moulin » et « Pacalière » à l’Albenc ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter aux arrêts « Bourg » à Poliénas ou « Croix rouge » à l’Albenc.

Attention, un risque de prolongation est à prévoir.

Merci de votre compréhension

L’équipe Transisère