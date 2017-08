Transisère - Du 03/09/2017 au 03/09/2017

Dimanche 3 septembre 2017

Entre 7h00 et 11h30

Arrêts « Centre commercial » et « Transformateur » à Charvieu-Chavagneux non desservis

En raison d’une course organisée dans le centre-ville de Charvieu-Chavagneux, les arrêts « Centre Commercial » et « Transformateur » à Charvieu-Chavagneux ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter aux arrêts « Le Piarday » à Charvieu Chavagneux ou « Mairie » à Pont-de-Chéruy.

Merci de votre compréhension

L’équipe Itinisère