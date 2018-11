Transisère - Jusqu'au 17/11/2018.

Ce samedi 17 novembre 2018, en raison de la manifestation "gilets jaunes", la ligne EXP3 au départ de Vizille à 9h15 en direction de Grenoble enregistre un retard d'environ 20 minutes et, arrêts "Alliés", "Vallier-Libération (Sud), "Alsace Lorraine" et "Gares" non desservis.

Merci de votre compréhension

L’équipe Transisère