Transisère - Jusqu'au 08/06/2018.

Ce vendredi 8 juin, suite à un incident sur la ligne EXP1, les départs de Lumbin à 16hh20, 16h27 et 16h35 en direction de Voiron et les départs de Voiron à 17h50, 18h et 18h10 ne seront pas aux couleurs Transisère.

