Transisère - Jusqu'au 08/06/2018.

Ce vendredi 8 juin, suite à une coupure de route sur les lignes ABR02 et PBE02, les arrêts "Le Besson" et "La Bruyère" ne seront pas desservis sur le départ de la Batie Montgascon à 7h2 pour la ligne ABR02 et les arrêts "La Dechetterie" et "La Bruyère" ne seront pas desservis sur le départ d'Aoste à 7h10 pour la ligne PBE02.

Une retard indéterminé est à prévoir sur la ligne PBE02.

Merci de votre compréhension

L’équipe Transisère