Transisère - Jusqu'au 06/07/2019.

Dès jeudi 18 octobre 2018

Afin de mieux répartir les clients à bord des lignes 7360 et VOI07 au niveau d’Apprieu, le départ de l’arrêt « Avenue de l’Europe » au Grand-Lemps à 7h en direction de Voiron circulant la semaine sauf le mercredi est avancé de 10 minutes et fixé à 6h50. Le départ de l’arrêt « Place H. Berlioz » à La Côte-Saint-André à 6h45 le mercredi en direction de Voiron est avancé de 10 minutes et fixé à 6h35.

