Transisère - Jusqu'au 15/09/2017.

Le 14 et 15 septembre inclus

Arrêts « Les Prairies » et « Zone artisanale » à Renage

Non desservis

En raison d’une coupure de la RD45D sur la commune de Renage, les arrêts « Les Prairies » et « Zone artisanale » ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter sur les arrêts « La Croze » à Renage ou « Le Plan » à Rives.

Merci de votre compréhension

L’équipe Itinisère