Transisère - Jusqu'au 06/07/2019.

Dès lundi 3 septembre 2018

Afin de régler un problème de surcharge dans les départs de 16h20 et 17h20 de Voiron « Gare routière Sud », la descente ne sera plus autorisée sur les communes de Voiron, Coublevie et Saint-Etienne-de-Crossey.

Pour rejoindre ces communes au départ de Voiron « Gare routière Sud », vous pouvez vous reporter sur la ligne D du Pays Voironnais à 17h30.

Merci de votre compréhension,

L'équipe Transisère