Transisère - Du 25/08/2018 au 25/08/2018

Samedi 25 août 2018 entre 10h30 et 11h30

Arrêts « Docteur Mazet » et « Victor Hugo » à Grenoble non desservis

En raison de la manifestation sportive l’UT4M organisée sur la commune de Grenoble, les arrêts « Docteur Mazet » et « Victor Hugo » ne seront pas desservis entre 10h30 et 11h30.

Merci de vous reporter à l’arrêt « Gares » ou « Verdun Préfecture » à Grenoble.

Merci de votre compréhension

L’équipe Transisère