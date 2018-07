Transisère - Jusqu'au 29/07/2018.

Du 23 au 29 juillet 2018

Arrêts « Sciences Sociales » et « Bibliothèques Universitaires » à St-Martin-D’Hères,

« Universités Biologie » et « Vignate » à Gières

non desservis.

En raison de travaux sur le Domaine Universitaire, les arrêts « Sciences Sociales » et « Bibliothèques Universitaires » à St-Martin-D’Hères ainsi que les arrêts « Université Biologie » et « Vignate » à Gières ne sont pas desservis.

Merci de vous reporter à l’arrêt « Gare Universités (Tramway) » à Gières où une correspondance est possible avec la ligne B du Tram.

Merci de votre compréhension

L’équipe Transisère