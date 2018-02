Transisère - Du 03/03/2018 au 03/03/2018

Le samedi 3 mars 2018 Entre 15h00 et 17h00

Arrêts « Gare» et « Mairie » à Saint-Nazaire-Les-Eymes non desservis

En raison du défilé du carnaval organisé sur la commune de Saint-Nazaire-Les-Eymes, les arrêts « Gare » et « Mairie » à Saint-Nazaire-Les-Eymes ne seront pas desservis entre 15h00 et 17h00.

Merci de vous reporter à l’arrêt « Le Piat » à Saint-Nazaire-Les-Eymes.

Merci de votre compréhension

L’équipe Itinisère