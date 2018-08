Transisère - Du 25/08/2018 au 26/08/2018

Les samedi 25 et dimanche 26 août 2018

Non desserte des communes

de Saint-Sauveur, Têche et Beaulieu,

Et suppression des arrêts « Piscine » et « Mairie » à Vinay

En raison des fêtes de la 125ème Rosière à Vinay, les arrêts entre « Beyle Stendhal » à St-Marcellin et « Croix de Perpignan» à Vinay ne seront pas desservis.

ATTENTION, pour l’arrêt « Croix de Perpignan », dans les deux sens de circulation, la dépose et la prise en charge seront effectuées au niveau du rond-point devant le garage Drevet (arrêt provisoire matérialisé par un poteau).

Merci de votre compréhension

L’équipe Transisère