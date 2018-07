Transisère - Du 29/07/2018 au 05/08/2018

Les dimanches 29 juillet et 5 août 2018

Arrêts « Office du tourisme », « Hauts plateaux » et « Clos de la Balme »

à Corrençon-en-Vercors non desservis

En raison de la manifestation Fête des Arts organisée sur la commune de Corrençon-en-Vercors, les arrêts « Office de tourisme », « Hauts plateaux » et « Clos de la Balme » ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter à l’ancien arrêt « La Vierge» à Corrençon-en-Vercors.

Merci de votre compréhension

L'équipe Transisère