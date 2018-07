Transisère - Jusqu'au 20/07/2018.

Vendredi 20 juillet 2018

Tour de France

Perturbations importantes de 10h00 à 16h00

En raison du passage de la 13ème étape du Tour de France en Isère, la ligne 5110 sera fortement perturbée.

Services supprimés :

Le départ de 13h05 de Lans-en-Vercors.

Le départ de 12h15 de Grenoble.

Terminus modifié :

Entre 10h00 et 16h00, merci de vous reporter aux horaires de passage de la ligne 5100. Les deux lignes seront regroupées et passeront par Saint-Nizier-du-Moucherotte. Attention, les départs et arrivées se feront à l’arrêt « Le Prisme » à Seyssins, exceptionnellement desservi.

Des retards sont également à prévoir.

Merci de votre compréhension

L'équipe Transisère