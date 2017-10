Transisère - Du 22/10/2017 au 22/10/2017

Le dimanche 22 octobre 2017 Jusqu’à 17h00

Arrêts « Aristide Bergès » et « Bouchayer-Hotel de Ville » à Seyssinet-Pariset,

« Louis Maisonnat » à Fontaine,

« Cité Internationale » et « Durand Savoyat » à Grenoble

non desservis

En raison de la manifestation sportive 9ème Grenoble-Ekiden, les arrêts « Aristide Bergès » et « Bouchayer-Hotel de Ville » à Seyssinet-Pariset », « Louis Maisonnat » à Fontaine « Cité Internationale » et « Durand Savoyat » à Grenoble ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter sur l’arrêt « Gare routière » à Grenoble.

Merci de votre compréhension

L’équipe Itinisère