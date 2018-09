Transisère - Jusqu'au 31/08/2019.

Dès lundi 1er septembre 2018

Contrairement à ce qui est indiqué sur les fiches horaires, la ligne 4500 desservira les arrêts « Rivalta » (ex « Gendarmerie ») et « Mairie » à Vif. Les cars ne passeront plus par l’arrêt « Avenue d’Argenson ».

Merci de votre compréhension

L'équipe Transisère