Transisère - Jusqu'au 20/11/2018.

Les lundi 19 et mardi 20 novembre 2018

Arrêts "Mairie", "Paganon" et "Les Sagnes" à Huez-en-Oisans non desservis

En raison de travaux sur la commune d’Huez-en-Oisans, les arrêts "Mairie" "Paganon" et "Les Sagnes" ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter aux arrêts "Eclose" ou "Maona" à Huez-en-Oisans.

Merci de votre compréhension

L’équipe Transisère