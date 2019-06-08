Infos transport en commun : L.3000, 4100 ,4101, 4110 ,4500, EXP3 : centre ville Grenoble non desservi le 8/6
Perturbation
Samedi 08 juin 2019
Toute la journée
Centre-ville de Grenoble
Non desservi
En raison de la Fête des Tuiles, organisée sur la commune de Grenoble, les lignes sont déviées.
Les arrêts « Gares », « Alsace-Lorraine », « Vallier Libération Sud », « Alliés », « Louise-Michel », « Stade Lesdiguières » et « Le Rondeau » à Grenoble ne seront pas desservis.
Merci de vous reporter aux arrêts « Gare Routière » à Grenoble ou « Quinzaine » à Echirolles.
Merci de votre compréhension
L'équipe Transisère
Ligne(s) concernée(s)
-
3000 BOURG D'OISANS-VIZILLE-GRENOBLE Transisèrevers GRENOBLE / VIZILLE
- LOUISE MICHEL GRENOBLE
- STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
- GARES GRENOBLE
- ALLIES GRENOBLE
- VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
- ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
- LE RONDEAU GRENOBLE
- VALLIER-LIBERATION (OUEST) GRENOBLE
- LOUISE MICHEL GRENOBLE
- STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
- GARES GRENOBLE
- ALLIES GRENOBLE
- VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
- ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
- LE RONDEAU GRENOBLE
-
4100 CORPS-LA MURE-GRENOBLE Transisèrevers GRENOBLE / MURE (LA) / VIZILLE
- LOUISE MICHEL GRENOBLE
- STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
- GARES GRENOBLE
- ALLIES GRENOBLE
- VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
- ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
- LE RONDEAU GRENOBLE
- VALLIER-LIBERATION (OUEST) GRENOBLE
- LOUISE MICHEL GRENOBLE
- STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
- GARES GRENOBLE
- ALLIES GRENOBLE
- VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
- ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
- LE RONDEAU GRENOBLE
-
4101 GRENOBLE-GAP Transisèrevers GRENOBLE
- LOUISE MICHEL GRENOBLE
- STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
- GARES GRENOBLE
- ALLIES GRENOBLE
- VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
- ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
- LE RONDEAU GRENOBLE
- LOUISE MICHEL GRENOBLE
- STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
- GARES GRENOBLE
- ALLIES GRENOBLE
- VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
- ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
- LE RONDEAU GRENOBLE
-
4110 LA MURE-LA MOTTE D'AVEILLANS-GRENOBLE Transisèrevers MOTTE D'AVEILLANS (LA) / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)
- LOUISE MICHEL GRENOBLE
- STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
- GARES GRENOBLE
- ALLIES GRENOBLE
- VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
- ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
- LE RONDEAU GRENOBLE
- LOUISE MICHEL GRENOBLE
- STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
- GARES GRENOBLE
- ALLIES GRENOBLE
- VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
- ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
- LE RONDEAU GRENOBLE
-
4500 MENS-MONESTIER DE CLERMONT-GRENOBLE Transisèrevers GRENOBLE
- LOUISE MICHEL GRENOBLE
- STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
- GARES GRENOBLE
- ALLIES GRENOBLE
- VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
- ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
- LE RONDEAU GRENOBLE
- LOUISE MICHEL GRENOBLE
- STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
- GARES GRENOBLE
- ALLIES GRENOBLE
- VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
- ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
- LE RONDEAU GRENOBLE
-
EXP3 EXPRESS VIZILLE-GRENOBLE (EXP-3) Transisèrevers GRENOBLE
- LOUISE MICHEL GRENOBLE
- STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
- GARES GRENOBLE
- ALLIES GRENOBLE
- VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
- ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
- LE RONDEAU GRENOBLE
- LOUISE MICHEL GRENOBLE
- STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
- GARES GRENOBLE
- ALLIES GRENOBLE
- VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
- ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
- LE RONDEAU GRENOBLE