itinisère
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Date d'impression : 22/05/2019

Infos transport en commun : L.3000, 4100 ,4101, 4110 ,4500, EXP3 : centre ville Grenoble non desservi le 8/6

Perturbation

Transisère - Du 08/06/2019 au 08/06/2019

Samedi 08 juin 2019
Toute la journée
Centre-ville de Grenoble
Non desservi

 

En raison de la Fête des Tuiles, organisée sur la commune de Grenoble, les lignes sont déviées.

Les arrêts « Gares », « Alsace-Lorraine », « Vallier Libération Sud », « Alliés », « Louise-Michel », « Stade Lesdiguières » et « Le Rondeau » à Grenoble ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter aux arrêts « Gare Routière » à Grenoble ou « Quinzaine » à Echirolles.

 

Merci de votre compréhension

L'équipe Transisère

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car 3000 BOURG D'OISANS-VIZILLE-GRENOBLE Transisère

    vers GRENOBLE / VIZILLE
    • LOUISE MICHEL GRENOBLE
    • STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
    • GARES GRENOBLE
    • ALLIES GRENOBLE
    • VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
    • ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
    • LE RONDEAU GRENOBLE
    • VALLIER-LIBERATION (OUEST) GRENOBLE
    vers BOURG D'OISANS
    • LOUISE MICHEL GRENOBLE
    • STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
    • GARES GRENOBLE
    • ALLIES GRENOBLE
    • VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
    • ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
    • LE RONDEAU GRENOBLE

  • Car 4100 CORPS-LA MURE-GRENOBLE Transisère

    vers GRENOBLE / MURE (LA) / VIZILLE
    • LOUISE MICHEL GRENOBLE
    • STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
    • GARES GRENOBLE
    • ALLIES GRENOBLE
    • VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
    • ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
    • LE RONDEAU GRENOBLE
    • VALLIER-LIBERATION (OUEST) GRENOBLE
    vers CORPS / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA) / SALLE EN BEAUMONT (LA)
    • LOUISE MICHEL GRENOBLE
    • STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
    • GARES GRENOBLE
    • ALLIES GRENOBLE
    • VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
    • ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
    • LE RONDEAU GRENOBLE

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  • Car 4101 GRENOBLE-GAP Transisère

    vers GRENOBLE
    • LOUISE MICHEL GRENOBLE
    • STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
    • GARES GRENOBLE
    • ALLIES GRENOBLE
    • VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
    • ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
    • LE RONDEAU GRENOBLE
    vers GAP
    • LOUISE MICHEL GRENOBLE
    • STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
    • GARES GRENOBLE
    • ALLIES GRENOBLE
    • VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
    • ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
    • LE RONDEAU GRENOBLE

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  • Car 4110 LA MURE-LA MOTTE D'AVEILLANS-GRENOBLE Transisère

    vers MOTTE D'AVEILLANS (LA) / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)
    • LOUISE MICHEL GRENOBLE
    • STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
    • GARES GRENOBLE
    • ALLIES GRENOBLE
    • VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
    • ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
    • LE RONDEAU GRENOBLE
    vers CHAMP SUR DRAC / GRENOBLE / MOTTE D'AVEILLANS (LA) / MURE (LA) / SAINT GEORGES DE COMMIERS / SUSVILLE
    • LOUISE MICHEL GRENOBLE
    • STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
    • GARES GRENOBLE
    • ALLIES GRENOBLE
    • VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
    • ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
    • LE RONDEAU GRENOBLE

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  • Car 4500 MENS-MONESTIER DE CLERMONT-GRENOBLE Transisère

    vers GRENOBLE
    • LOUISE MICHEL GRENOBLE
    • STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
    • GARES GRENOBLE
    • ALLIES GRENOBLE
    • VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
    • ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
    • LE RONDEAU GRENOBLE
    vers MENS / MONESTIER DE CLERMONT / VIF
    • LOUISE MICHEL GRENOBLE
    • STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
    • GARES GRENOBLE
    • ALLIES GRENOBLE
    • VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
    • ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
    • LE RONDEAU GRENOBLE

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  • Car EXP3 EXPRESS VIZILLE-GRENOBLE (EXP-3) Transisère

    vers GRENOBLE
    • LOUISE MICHEL GRENOBLE
    • STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
    • GARES GRENOBLE
    • ALLIES GRENOBLE
    • VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
    • ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
    • LE RONDEAU GRENOBLE
    vers VIZILLE
    • LOUISE MICHEL GRENOBLE
    • STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
    • GARES GRENOBLE
    • ALLIES GRENOBLE
    • VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
    • ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
    • LE RONDEAU GRENOBLE