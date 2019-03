Perturbation

TAG - Du 04/03/2019 au 04/03/2019

La ligne est déviée dans les deux sens, entre les arrêts Verlaine et Vallier - Docteur Calmette, par le cours de la libération et boulevard Joseph Vallier. Se reporter aux arrêts, Louise Michel, Alliés et Vallier - Libération de la ligne 25. L'arrêt Vallier - Docteur Calmette n'est pas desservi, en direction des Alloves. Merci de votre compréhension.