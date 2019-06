Perturbation

TAG - Du 12/06/2019 au 12/06/2019

La ligne est déviée, toute la journée, en direction de Maisons Neuves entre les arrêts Jeanne d'Arc et Championnet et en direction des Alloves, entre les arrêts Championnet et Bon Pasteur. L'arrêt Jeanne d'Arc direction les Alloves est reporté avenue Jeanne d'Arc. La ligne dessert les arrêts Driant et Chavant sur le parcours de déviation.