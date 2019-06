Perturbation

TAG - Du 18/06/2019 au 18/06/2019

Avant le match, 3 départs spéciaux de la station Palluel à 19h37, 19h47 et 19h57 à destination de la station Chavant pour accéder au Stade des Alpes. Ces trams desservent les stations de la ligne E jusqu'à Condorcet puis les stations de la ligne C de Foch - Ferrié à Chavant. Après le match, 3 départs spéciaux de la station Chavant à 23h10, 23h25 et 23h40 à destination de Palluel. En fin de match, les départs sont susceptibles d'être ajustés.