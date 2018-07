Perturbation

TAG - Jusqu'au 02/09/2018.

La ligne 57 vous transporte à la base de loisirs du Bois Français, tous les jours du lundi au dimanche, y compris les jours fériés, entre les arrêts Victor Hugo et Bois Français. Les horaires de passage et plan de la navette sont disponibles aux arrêts de la ligne et en téléchargement sur tag.fr. Du 23 juin au 26 août inclus, en raison des travaux en centre-ville, la ligne est déviée en direction du Bois Français par Verdun-Préfecture (dessert l’arrêt situé rue Lesdiguières). L’arrêt Chavant n'est pas desservi. L’arrêt Grenoble Hôtel de Ville est transféré sous la passerelle vers le Stade des Alpes à 100 m.