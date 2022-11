Jusqu'au 21/06/2023.

Ce vendredi 4 novembre jusqu'au printemps 2023, suite à une fermeture hivernale (Voie communale dite " Route du Col du Coq" entre St Pierre de Chartreuse et le parking du Col du Coq), la voie communale N°24 est fermée à toute circulation après le parking du Col du Coq. L'accès au Col du Coq depuis St Nazaire les Eymes reste possible.

Une déviation est mise en place par les RD 30E, 30, 1090 et 512 via St Ismier, Grenoble, et Le Sappey en Chartreuse.