Jusqu'au 19/01/2023.

Vigilance

Attention, aujourd'hui, le département de l'Isère est en vigilance jaune pour les phénomènes neige-verglas et avalanches. Demain, il sera en vigilance orange pour le phénomène neige-verglas et en vigilance jaune pour le phénomène avalanches. Observations EVOLUTION GENERALE : Succession de perturbations actives jusqu'à mercredi avec de la neige par moments à basse altitude, voire en plaines mercredi. Fin de semaine plus sèche mais durablement froide, avec de bonnes gelées nocturnes.

MARDI 17 JANVIER

PERTURBE, NEIGE TEMPORAIRE A BASSE ALTITUDE:

Temps perturbé, hivernal avec des précipitations passagères. En début de matinée il pourrait neiger temporairement sur les collines du Nord-Isère (5 cm possibles vers 500m), puis au dessus de 600/800m vers Grenoble, voire 1000m (vers midi). En altitude, 20 cm supplémentaires possibles, voire 30 cm de la Chartreuse aux Grandes Rousses.

Températures maximales: 5 à 9 degrés en plaine, 1 à 3 degrés vers 1000 m.

Isotherme 0°C: 800 à 1200 m, 900m le soir.

Vent à 2000 m: Sud 70 km/h le matin, puis Ouest 30/40 km/h l'après-midi.

Vent à 3000 m: Sud-Ouest 80 km/h le matin, puis Nord-Ouest 30 km/h.

MERCREDI 18 JANVIER

HIVERNAL, NEIGE LOCALE JUSQU'EN PLAINES ET COLLINES...

Le matin ciel changeant avec du gel local, de timides éclaircies en vallées et des flocons sur le relief. L'après-midi les nuages s'épaississent, des giboulées de neige se produisent plus fréquemment vers les Terres Froides et près de Chartreuse, Vercors, neige locale jusqu'en plaine et tenant mieux au dessus de 400/600m.

5 cm possibles sur les collines (saupoudrage vers Voiron et Ouest Grenoble), 10/20 cm vers 1500m. Températures minimales: -2/1 degrés en plaine, -4/-8°C à 1000 m. Températures maximales: +3 à 5 degrés en plaine, -2°C vers 1000 m. Isotherme 0°C: vers 800 puis 400/600m l'après-midi (Iso -10°C baissant vers 2000m).

Vent à 2000m : Ouest puis Nord 20/30 km/h.

JEUDI 19 JANVIER

FROID, BROUILLARD GIVRANT LE MATIN EN NORD-ISERE, SOLEIL VERS LES MASSIFS...

Jeudi matin bien froid avec de fréquentes gelées jusqu'en plaine et des nappes de brouillards ou nuages bas givrants probables en Nord-Isère (flocons épars en Terres Froides). Vers l'Ain ces brumes seraient très localement tenaces. En montagne temps clair.

L'après-midi Grenoble et les massifs bénéficient d'un ciel dégagé puis à peine voilé, sans conséquence.

Mini : -3 à -7°C en plaine, -8 à -14°C vers 1000m.

Maxima : 0 à +3°C en plaine, -4°C vers 1000m.

Iso -10°C : vers 2100m. Iso 0°C : en plaine puis vers 800m.

Vent à 2000 m : Nord 40 puis 20 km/h.