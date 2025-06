La préfète de l'Isère vous informe d'une vigilance météo orange "orages" dès le milieu de l'après-midi et ce durant la nuit.

Dans un premier temps le phénomène de ligne orageuse traversera le département du Sud-Ouest en Est (Isère Rhodanienne et Nord Isère) accompagnée de grele et de rafales de vent, suivie de pluie. Puis dans un second temps cette meme ligne traversera les massifs de Chartreuse et Belledonne ainsi que les vallées avec une diminution de grele mais toujours accompagnée de rafales et de pluie. Les massifs du Trièves et de l'Oisans pourraient etre moins concernés mais les incertitudes sont importantes. Des informations complémentaires vous seront transmises par mail.

Plus d'infos : https://vigilance.meteofrance.fr