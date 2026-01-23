La préfecture de l'Isère vous informe que Météo-France place le département de l'Isère en vigilance orange "neige-verglas", ce jour, vendredi 23 janvier 2026 à compter de 18h.

Les précipitations neigeuses arrivent de l'ouest et vont concerner les Pré-Alpes à partir de vendredi 16h et se décaler sur les Alpes intérieures en perdant en intensité en soirée. Le refroidissement sera rapide, avec des intensités importantes dans les vallées jusqu'à 500m voire 300 m très temporairement (4 cm/h possible). L'épisode étant court, les cumuls totaux resteront modérés. La neige sera collante et pourra adhérer facilement sur toutes les surfaces (dont lignes électriques).