Infos transport en commun : véhicule sur les voies du tram, ligne C perturbée (retards).
Perturbation
Depuis 13h44, la ligne C est perturbée en raison d'un véhicule sur les voies du tram. Des retards sont à prévoir, et certains trams peuvent être ponctuellement limités.
Ligne(s) concernée(s)
-
C SAINT-MARTIN-D HÈRES Université Condillac / SEYSSINS Le Prisme M’Résovers GIERES - Plaine des Sports / ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Condillac / ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Les Taillées
vers SEYSSINS - Le Prisme