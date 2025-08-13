itinisère

Infos transport en commun : véhicule sur les voies du tram, ligne C perturbée (retards).

Perturbation

Jusqu'au 13/08/2025 - M’Réso

Depuis 13h44, la ligne C est perturbée en raison d'un véhicule sur les voies du tram. Des retards sont à prévoir, et certains trams peuvent être ponctuellement limités.

Ligne(s) concernée(s)

  • Tramway C SAINT-MARTIN-D HÈRES Université Condillac / SEYSSINS Le Prisme M’Réso

    vers GIERES - Plaine des Sports / ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Condillac / ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Les Taillées
    vers SEYSSINS - Le Prisme
