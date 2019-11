Perturbation

Jusqu'au 01/12/2019 - TAG

La ligne est déviée dans les 2 sens, entre les arrêts Le Masségu et Allée des Granges, par la rue du Stade et l'Avenue de Rivalta di Torino. Se reporter aux arrêts provisoires, installés vers l'école Champollion et l'arrêt Rivalta des lignes 25 et 26. Merci de votre compréhension.