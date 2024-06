Perturbation

Jusqu'au 02/07/2024 - TAG

Ligne Sacado n°251. En direction du Collège Jules Flandrin, la ligne circule uniquement entre les arrêts Ferme Gaude et Cabessière. La ligne est ensuite déviée par Chemin Charles Pajon et dessert l'arrêt Collège Jules Flandrin. Au départ du Collège Jules Flandrin, la ligne dessert l'arrêt Ecole Le Coteau, et reprend son itinéraire de déviation.