Perturbation

Jusqu'au 22/09/2023 - Pays Viennois

En raison de travaux dans le secteur de la Gère prévus le mercredi 20 et le jeudi septembre entre 20h00 et 6h00, la circulation des lignes 2 et 4 sera déviée ou supprimée. Pour connaître les courses impactées, rendez-vous sur notre site "lva-mobilite.fr". Nous vous remercions de votre compréhension.