À compter du lundi 17 novembre 2025, le Département de l’Isère va entamer la 2ème phase de travaux de sécurisation du tunnel de l’Infernet sur la route départementale D1091, sur la commune du Freney d’Oisans. En parallèle, le département de l’Isère mettra à profit les fermetures de routes nécessaires pour assurer la maintenance préventive des équipements de sécurité du tunnel des Commères sur la commune des Deux Alpes.

