Perturbation

Jusqu'au 23/08/2019. - TAG

Du lundi au vendredi après 21h30, la ligne A ne circule pas entre les stations Verdun - Préfecture et La Poya. Un bus relais assure la liaison entre les stations Île Verte (correspondance ligne B), Verdun, Victor Hugo, Gares et Saint-Bruno à destination de La Poya. Retrouvez les plans détaillés et plus d'informations sur tag.fr.