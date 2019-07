Perturbation

Jusqu'au 23/08/2019. - TAG

Du lundi au vendredi avant 21h30 et le samedi, la ligne B est scindée en 2 tronçons : elle circule entre les stations Sainte-Claire - Les Halles et Plaine des sports d'un côté, et entre Presqu'île et Grand'Place de l'autre. Du lundi au vendredi après 21h30, la ligne B ne circule pas entre les stations Notre-Dame - Musée et Presqu'île. Un Bus relais, au départ de la station Île Verte, dessert les stations Verdun, Victor Hugo, Gares et Saint-Bruno à destination de La Poya. Un autre bus relais assure la liaison entre les stations Presqu'île et Saint-Bruno. Le dimanche et le jeudi 15 août, la ligne B ne circule pas entre les stations Sainte-Claire - Les Halles et Presqu'île. Un Bus relais assure la liaison entre les stations Presqu'ile et Saint-Bruno. Retrouvez les plans détaillés et plus d'informations sur tag.fr