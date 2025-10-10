Le Département de l’Isère engagera des travaux d’élagage de grande hauteur afin de sécuriser la voirie et de prévenir les chutes de branches ou d’arbres.

Vous trouverez ci-dessous la liste des routes concernées, ainsi que les dates précises de ces interventions.

Sur les communes de Barraux et de Chapareillan, au droit de la D1090 le lundi 20 et mardi 21 octobre, de 9h à 16h. ️ En cas de conditions météorologiques défavorables, les travaux pourront être prolongés jusqu’au mercredi 22 octobre 2025.

Plus d'informations en cliquant sur ce lien.

Sur la commune de Pontcharra (D52B) , le mercredi 22 et jeudi 23 octobre, de 9h à 16h.

Plus d'informations en cliquant sur ce lien.