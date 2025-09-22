Pont d’Oxford

Après 4 mois de coupure totale, le pont d’Oxford est réouvert à la circulation depuis vendredi 19 septembre à 10h45. Une dernière phase de travaux est programmée pour démonter les échafaudages à partir de lundi 22 septembre.

du 22 septembre au 10 octobre 2025: coupure du pont, en semaine, les nuits du lundi au samedi entre 20h30 et 6h00.

Toutes les informations sur ce chantier sont à retrouver au lien: https://www.mobilites-m.fr/fermeturepont-d-oxford.