Infos route : Travaux de réparations du pont de Pique Pierre du 12 au 14 novembre
Du mercredi 12 au vendredi 14 novembre 2025, des travaux de réparations du pont de Pique Pierre de 20h30 à 06h00 sur la N481 à ST MARTIN LE VINOUX dans le sens Lyon vers Grenoble.
Fermeture de la N481 entre les échangeurs n°16 Grenoble-Gares et la Porte de France Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur n°17 St Martin le Vinoux Dans le sens Grenoble vers Lyon
Fermeture de la N481 entre la Porte de France et l’échangeur n°16 Grenoble-Gares