Infos route : travaux de réaménagement de l’échangeur Rondeau jusqu'au 31 octobre
Travaux
Jusqu’au vendredi 31 octobre 2025 sur la N87 à ÉCHIROLLES des travaux de réaménagement de l’échangeur Rondeau de 20h30 à 05h30.
Dans le sens Chambéry vers Grenoble
Fermeture de la bretelle de sortie Chambéry vers Sisteron
Dans le sens Grenoble vers Chambéry
Fermeture de la bretelle d’entrée Seyssins vers Lyon
Fermeture de la bretelle d’entrée Sisteron vers Chambéry
Fermeture de la bretelle de sortie Sisteron vers Seyssins