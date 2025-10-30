Jusqu’au vendredi 31 octobre 2025 sur la N87 à ÉCHIROLLES des travaux de réaménagement de l’échangeur Rondeau de 20h30 à 05h30.

Dans le sens Chambéry vers Grenoble

Fermeture de la bretelle de sortie Chambéry vers Sisteron

Dans le sens Grenoble vers Chambéry

Fermeture de la bretelle d’entrée Seyssins vers Lyon

Fermeture de la bretelle d’entrée Sisteron vers Chambéry

Fermeture de la bretelle de sortie Sisteron vers Seyssins