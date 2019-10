Perturbation

Jusqu'au 30/10/2019 - TAG

A partir de 22h30, la ligne circule uniquement entre les stations Sainte-Claire - Les Halles, et Oxford, en raison de travaux sur les voies aériennes. Des Bus relais assurent la liaison entre les stations Palais de Justice - Gare ,et Oxford. Retrouvez le plan détaillé, et les horaires des Bus relais, en téléchargement sur tag.fr/infotrafic.