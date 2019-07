Perturbation

Du 03/07/2019 au 04/07/2019 - TAG

À partir de 21h40, la ligne circule uniquement entre les stations Presqu'île, et Alsace - Lorraine, en raison de travaux de nuit. Des Bus relais assurent la liaison entre les stations Notre-Dame - Musée, et Plaine des Sports. Pour récupérer les bus relais, se reporter à l'arrêt Notre Dame - Musée de la ligne 16. A Alsace-Lorraine, se reporter sur la station de la ligne E. Retrouvez le plan détaillé, et les horaires des Bus relais, en téléchargement sur tag.fr/infotrafic.