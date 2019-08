Perturbation

Jusqu'au 29/08/2019. - TAG

Les nuits des 21,22,26,27 et 28 août, la ligne est déviée dans les 2 sens, entre les arrêts Docteur Martin et Sablons, en raison de travaux d'enrobés. Les arrêts Verdun Préfecture et Mutualité, des lignes 12 et 16, sont desservis dans la déviation. Merci de votre compréhension.