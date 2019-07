Perturbation

Jusqu'au 19/07/2019. - TAG

Entre 9h et 16h, la ligne ne circule pas entre les stations Grand Sablon et Plaine des Sports, en raison de travaux de maintenance. Un Bus relais assure la liaison, entre les stations Grand Sablon et Plaine des Sports. Retrouvez plus d'infos ainsi que le plan détaillé sur tag.fr/trafic. Merci de votre compréhension.