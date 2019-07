Perturbation

Jusqu'au 28/07/2019. - TAG

Du lundi au samedi, la ligne est scindée en 2 tronçons au centre-ville de Grenoble. Pour une correspondance en direction du Lycée du Grésivaudan, se reporter à l'arrêt des lignes 14 et 15, côté quai du tramway ligne A. En direction de Gendarmerie, se reporter à l'arrêt initial de la ligne 16, rue Lesdiguières. L'arrêt Jules Rey n'est pas desservi dans les 2 sens. la ligne fonctionne normalement les dimanches et jours fériés. Ce nouveau fonctionnement permet d'assurer la régularité de la ligne pendant les travaux. Retrouvez le plan détaillé, et les nouveaux horaires, aux arrêts et en téléchargement sur tag.fr/infotrafic.