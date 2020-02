Perturbation

Jusqu'au 27/03/2020 - TAG

La ligne est déviée dans les 2 sens, entre les arrêts L'Hermitage et 16 Août 1944, en raison de travaux d'eaux et d'assainissement. Reportez-vous aux arrêts provisoires au carrefour Route de Narbonne et Chemin du Canet. Merci de votre compréhension.