Perturbation

Jusqu'au 04/07/2024 - TAG

La ligne Bus Relais C est déviée en direction du Prisme, entre les arrêts Flandrin - Valmy et Chavant en raison de travaux secteur Boulevard Jean Pain, Grenoble. Déviation via le Boulevard Clémenceau. Arrêt(s) non desservi(s) : Grenoble Hôtel de Ville Direction Le Prisme